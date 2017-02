Révélation : la dernière tentative secrète d’Obama et Kerry avec Israël

Voici une information révélée par le quotidien Haaretz, qui jette un nouveau regard sur la dernière année de pouvoir de Barack Obama et les petites vengeances du locataire de la Maison Blanche à l’endroit de Netanyahou. Les faits remontent à un an. Le secrétaire d’Etat américain débarque en Israël avec une nouvelle proposition censée ramener les Palestiniens à la table des négociations. Encore une tentative avortée.

John Kerry aura tenté jusqu’à la dernière minute de forcer la main d’Israël avec les Palestiniens. Tout commence par une rencontre secrète dans la ville d’Aqaba en Jordanie avec le secrétaire d’Etat américain, le roi de Jordanie, le président égyptien et le Premier ministre israélien. Au cours de la rencontre, Kerry présente un nouveau plan de règlement régional qui comprend la reconnaissance d’Israël comme Etat Juif et la reprise des négociations avec les Palestiniens avec le soutien des pays arabes modérés.

Parallèlement, les américains soufflent à l’oreille de Netanyahou que si son gouvernement actuel ne soutient pas le projet, il peut toujours approcher le travailliste Itshak Herzog pour établir une nouvelle coalition…ce qui fut fait. Mais un événement imprévu allait intervenir : la vague d’attentats au couteau et à la voiture bélier.

Netanyahou qui au départ jouait le jeu, a de plus en plus de mal à tenir sa coalition qui réclame davantage de fermeté. Comment dans ces conditions faire passer le nouveau plan régional à l’opinion publique déboussolée par le regain de violence palestinienne ? Le chef du gouvernement israélien veut cependant prouver sa bonne volonté à l’administration Obama et propose en attendant un retour au calme, une série de gestes de bonne volonté.

Netanyahou évoque la possibilité pour les Palestiniens de reprendre la construction en zone C, sous contrôle exclusif d’Israël, le retour à une coopération économique de haut niveau avec les Palestiniens ; autant de mesures destinées à rétablir la confiance et à ramener l’Autorité palestinienne autour de la table.

Entre-temps, Obama qui reçoit Netanyahou à Washington après l’accord intervenu avec l’Iran, comprend que son plan de paix régional est retardé, voire compromis. Il ne verra pas le jour avant la fin de son mandat. Le président américain se fâche avec son hôte. Les deux hommes, pourtant souriants devant les caméras ne se verront plus. La suite est connue et se passe de commentaire. L’une des dernières décisions d’Obama consistera à ne pas présenter le veto américain lors d’une résolution anti-israélienne de l’ONU. Ce fut le dernier acte de la relation compliquée entre les deux leaders.