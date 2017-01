Révélation sur le réseau du Hamas démantelé près de Ramallah

Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2017, dans le cadre d’une opération conjointe des forces de sécurité israéliennes, 13 membres du Hamas ont été arrêtés près de Ramallah. L’un d’eux était Ahmed Mubarak, député du Hamas au Conseil législatif palestinien.

Les forces ont saisi des sommes d’argent, des véhicules et du matériel de propagande du Hamas. Les forces de sécurité israéliennes ont récemment démantelé un réseau du Hamas composé de 120 membres opérant dans la région de Ramallah et servant de siège local du Hamas. Ahmed Bahar, vice-président du Conseil législatif palestinien, a condamné l’arrestation d’Ahmed Moubarak, affirmant qu’il s’agissait d’une violation flagrante de son immunité parlementaire.

L’objectif du réseau démantelé dans la région de Ramallah était de renforcer le Hamas en Judée-Samarie, notamment par le biais d’activités de da’wah (endoctrinement islamique), en fournissant un soutien économique aux prisonniers et aux familles de terroristes et en soutenant une cellule étudiante du Hamas. Le réseau diffusait également la propagande du Hamas et organisait des manifestations de masse. Ses activités étaient financées par des sources du Hamas à l’étranger et dans la bande de Gaza