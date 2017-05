Révélations : La colère de Trump face à Mahmoud Abbas

La visite de Trump à Bethléem la semaine dernière ne s’est apparemment pas déroulée dans le plus grand calme. Les révélations de la seconde chaîne de la télévision israélienne (Aroutz 2), toujours bien renseignée, ont été corroborées quelques heures plus tard par d’autres informations publiées cette fois dans la presse palestinienne et émanant d’un haut responsable de l’Autorité palestinienne.

La rencontre « à quatre » entre Trump, Mahmoud Abbas accompagnés chacun d’un conseiller, a donné lieu à plusieurs colères de la part du Président américain. Selon Aroutz 2, si la discussion a commencé cordialement, le ton est vite monté entre les deux hommes, lorsque Trump a indiqué au président de l’Autorité palestinienne qu’il ne pouvait plus ignorer les incitations à la haine contenues dans le système éducatif et verser des salaires aux terroristes détenus dans les prisons israéliennes.

« Vous m’avez trompé »

La justification de Mahmoud Abbas a irrité au plus haut point son invité: « Les salaires des prisonniers sont versés à travers un fond spécial, par le Fatah (l’OLP) et non par le gouvernement palestinien », a rétorqué Abbas. C’est à ce moment précis, que Trump a perdu patience : « Vous dites constamment que vous aspirez à la paix, mais dans les faits, ce n’est pas le cas. Les Israéliens m’ont amené les preuves que vous êtes personnellement impliqué dans l’incitation à la haine et que vous encouragez et récompensez ceux qui attentent à la vie de Juifs. A Washington, vous vous êtes présenté sous un jour complétement différent, affirmant que vous vous efforciez de reprendre les négociations. Mon sentiment est que vous m’avez trompé ».

Selon les informations divulguées aussi bien par la seconde chaîne que par une source palestinienne. Trump a frappé la table avec la paume de sa main et a haussé le ton. Il a indiqué à son interlocuteur que « dans ces conditions », l’attitude de son administration ne sera plus du tout la même, « étant donné que les chances de progresser sur l’idée de deux pays pour deux peuples sontt minces, il est temps de promouvoir d’autres idées », a indiqué Trump.

L’autre idée de Trump

Lorsque le président américain a annoncé son intention de promouvoir en priorité la grande initiative arabe de rapprochement avec Israël, Abbas a immédiatement rétorqué que les Palestiniens s’opposeraient avec force à toute initiative qui ne placerait pas le règlement du conflit israélo-palestinien en tête des discussions. Là encore, Trump n’a pas laissé de place au doute, expliquant qu’au cours de sa visite en Arabie saoudite, tous les chefs d’Etats arabes étaient présents et lui ont explicitement confirmé qu’ils soutenaient un plan de règlement régional. Selon lui, un tel plan ne nuira pas aux intérêts palestiniens mais contribuera à créer les conditions nécessaires à un règlement avec Israël.

C’est seulement après cette discussion particulièrement animée, que les deux hommes ont participé à une conférence de presse commune, affirmant que la rencontre s’était déroulée « dans une atmosphère amicale ».