Révolution à l’Université: des cours en ligne pour remplacer les psychométriques

L’Université de Tel-Aviv a annoncé une nouvelle filière d’admission qui permettra, pour la première fois en Israël, d’entrer à l’université sans passer de tests psychométriques. But: « élargir l’accès au campus à d’autres couches de la population »

Jusqu’à présent les étudiants étaient acceptés à l’université sur la base d’une moyenne pondérée réalisée à partir des notes obtenues au baccalauréat et de celle des tests psychométriques. La nouvelle filière (qui coexistera avec l’ancienne) leur permettra de suivre un certain nombre de cours en ligne que l’université mettra à leur disposition, sanctionnés par un examen. Une note à l’examen supérieure à 85 fera bénéficier le candidat de 5 points de bonus qui viendront s’ajouter à la moyenne (10 pour deux cours).

Pour les candidats qui auront passé avec succès les examens de trois cours en ligne s’ouvrira une filière d’entrée à l’université sans examen psychométrique. La note prise en compte pour l’admission sera alors basée exclusivement sur une moyenne entre les notes du bac et celles des trois cours en ligne. Chaque faculté établira sa propre combinaison de cours en ligne disponibles dans ce but.

En plus des points de bonus pour l’admission à l’université les cours en ligne feront bénéficier les candidats de crédits universitaires qui seront à leur disposition pendant la durée de leurs études.

Actuellement, l’université offre neuf cours en ligne de type FLOT (Formation en ligne ouverte à tous, en anglais « MOOC » – Massive Online Open Course, c’est-à-dire des cours en ligne ouverts au public). Les cours disponibles traitent de sujets variés dans le domaine des sciences humaines, sociales, droit, sciences de la vie, ingénierie et sciences exactes.

L’UTA développe actuellement trois autres cours en ligne, et la commission budgétaire de l’enseignement supérieur lancera bientôt un nouvel appel d’offres pour financer des cours supplémentaires.

Selon le recteur de l’Université de Tel-Aviv, le Prof. Yaron Oz : « le succès à des cours universitaires en ligne peut prédire la réussite ultérieure dans les études universitaires, c’est pourquoi l’UTA a choisi d’ajouter aux canaux traditionnels d’admission à l’université l’utilisation des plates-formes numériques ».

Le Président de l’Université de Tel-Aviv, le Prof. Joseph Klafter, a relevé que: « L’Université travaille à l’élaboration de nouvelles méthodes d’enseignement appropriées à l’ère numérique ». Selon lui: « Le but de la nouvelle filière est d’abord et avant tout de rendre le campus accessible à d’autres populations. Elle s’intègre à l’intérieur d’une tendance mondiale, à laquelle participent toutes les universités d’élite dans le monde qui développent et mettent en œuvre des moyens numériques novateurs aux différentes étapes de sélection, d’admission, d’enseignement et d’apprentissage; ceci pour réaliser une vision sociale et universitaire commune d’accessibilité à l’enseignement supérieur « .

Le Ministre de l’Éducation Naftali Bennett, a déclaré: « Je salue l’initiative de l’Université de Tel-Aviv, qui met en pratique deux des principaux objectifs que nous nous sommes fixés : la réduction des disparités et la promotion de l’accessibilité à un enseignement adapté au 21e siècle. L’apprentissage numérique peut être une formidable opportunité d’intégrer des populations qui se sont jusqu’à présent retrouvées hors de l’université, «