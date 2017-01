Rififi entre al-Qaeda et Daesh

Le chef terroriste d’al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, a accusé jeudi son rival à la tête du groupe terrorise Etat islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, de mentir sur la réalité de sa lutte djihadiste.

Dans un message audio cité et traduit en anglais par le centre américain de surveillance des sites djihadistes (SITE), l’Égyptien Ayman al-Zawahiri renouvelle également ses appels à attaquer « en priorité » les Etats-Unis et leurs alliés.

Al-Zawahiri est furieux et dénonce la « campagne de déformation des faits, de peur et d’intimidation (…) à laquelle a malheureusement participé Ibrahim al-Badri (Abou Bakr al-Baghdadi) ». « Il a proféré des mensonges sur nous, prétendant que nous ne dénonçons pas la tyrannie (…) que nous louons (l’ancien président égyptien déchu) Mohamed Morsi (…) et que j’aurais appelé les Chrétiens à être nos partenaires », proteste Ayman al-Zawahiri, selon la transcription de son message en arabe.