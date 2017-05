Rivlin demande l’aide de Trump pour le retour des corps des soldats

Rivlin a également présenté au président des photos des deux jeunes hommes, dont les restes sont actuellement détenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

Le Dr Leah Goldin et le professeur Simha Goldin, les parents d’Hadar, ont remercié Rivlin pour le geste émotionnel et pour évoquer le délicat problème avec le président américain lors de sa visite.

« Le président Donald Trump suit une nouvelle voie et établit des relations entre les pays de cette région et Israël.

Dans ce cadre, le retour d’Oron et de Hadar doit être le premier acte de sérieux et de crédibilité, » ont déclaré les parents.

La famille Goldin a ajouté : « le retour d’Oron et de Hadar, détenus par le Hamas à Gaza, est d’abord et avant tout un acte humanitaire.