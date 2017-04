Lors de la cérémonie officielle du Jour du Souvenir au Kotel HaMaaravi (Mur des Lamentations), le Président israélien Reouven Rivlin, a déclaré : « Nous devons prévenir les guerres futures »

Rivlin s’est exprimé lors du dîner officiel qui marquait l’événement en Israël pour les victimes du terrorisme : » Notre liberté est sacrée ici et elle a un prix » et a ajouté: » Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité de nos soldats, et prévenir la prochaine guerre »