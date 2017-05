Rouhani réélu. Quelles conséquences pour Israël ?

Le 19 mai, les Iraniens se sont rendus aux urnes pour élire leur président. Rouhani, qui l’a emporté, est susceptible de subordonner le conflit géopolitique avec Jérusalem, au développement économique de l’Iran.

Ces élections, qui ont eu lieu après que l’accord sur le programme nucléaire iranien ait été conclu, entre Téhéran et les 5 + 1 (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU plus l’Allemagne), ont sans doute été les plus importantes du siècle en Iran. Cet accord a permis la levée des sanctions financières à hauteurs de milliards de dollars, en échange de restrictions sur son programme nucléaire. Restrictions qui devraient théoriquement ne pas permettre à l’Iran de se doter de «la bombe», sans que cela soit découvert à temps, en amont.

L’accord a été qualifié d’historique, à plusieurs titres. En effet, les mois précédant sa signature, l’Iran et les États-Unis ont négocié en face à face pour la première fois depuis la crise des otages de 1979-1981, au cours de laquelle un groupe d’étudiants iraniens avait pris d’assaut l’ambassade des États-Unis à Téhéran et tenu en captivité dans son enceinte, tous ses diplomates ainsi que son personnel, pendant plus d’un an. Suite à ces évènements tragiques, les États-Unis avaient rompu toutes relations avec l’Iran et gelé des milliards de dollars de biens iraniens à l’étranger.

Cet accord n’a pas été sans soulever de controverse, tant aux États-Unis qu’Iran. Ses contradicteurs des deux côtés, l’ont dénoncé, y voyant une forme de «capitulation» devant «l’ennemi».

En Israël, Benjamin Netanyahu s’est opposé avec constance et détermination à tout compromis sur le programme nucléaire de Téhéran. Il a qualifié à plusieurs reprises, la perspective d’un Iran nucléaire, comme une «menace existentielle» pour l’État d’Israël. À ses yeux, cet accord sur le nucléaire iranien est une «erreur historique».