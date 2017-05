Les Russes accusent les Kurdes de laisser fuir Daesh

Les Kurdes répliquent en disant que les Irano-Russes pratiquent ce genre d’arrangement avec Daesh du côté de Palmyre. Le moins qu’on puisse dire est que la coopération entre les deux coalitions n’est pas au beau fixe. En réalité, on pense qu’une partie de « l’Etat-Major » de Daesh à Raqqa et d’autres troupes les accompagnant ont fui depuis un certain temps, dans la perspective de l’assaut des Forces Démocratiques Syriennes entraînées par les YPG kurdes.