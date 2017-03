Russes contre Russes en Syrie

Lors d’une réunion avec des membres de la marine russe participant à la campagne en Syrie, le Président russe Vladimir Poutine a noté que selon les premières informations de l’état-major et d’autres organismes de sécurité, quelque 4000 combattants de Russie et 5000 combattants de l’ex-Union soviétique ont rejoint des organisations terroristes et se battent actuellement en Syrie. Selon lui, les accords de passage sans visa que la Russie possède avec la plupart des pays de l’ex-Union soviétique constituent une véritable menace terroriste pour le pays.