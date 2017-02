Ryanair ouvre 19 lignes depuis Israël

La compagnie low-cost irlandaise Ryanair a annoncé aujourd’hui de nouvelles routes desservant Israël. Ryanair exploitera 19 itinéraires en provenance d’Israël – 12 itinéraires à partir d’Ovda près d’Eilat et 7 itinéraires depuis l’aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv.

Ryanair exploite déjà des vols depuis l’aéroport d’Ovda vers quatre destinations européennes: Cracovie (Pologne), Kaunus (Lituanie), Bratislava (Slovaquie) et Budapest (Hongrie). Parmi les nouvelles dessertes, on compte Bruxelles (Belgique), Milan (Italie), Berlin, Francfort, Baden-Baden et Gdansk, Varsovie et Poznan en Pologne.

Ryanair a déjà déclaré qu’il lancera des vols depuis Tel Aviv vers Paphos (Chypre) à partir du 28 mars à partir de 21,99 € en aller simple. Les nouvelles routes depuis l’aéroport Ben Gourion feront le lien avec Milan (Italie), Baden-Baden (Allemagne) et Gdansk, Poznan, Wroclaw et Cracovie (Pologne).