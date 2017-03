Ryanair va-t-il révolutionner le transport aérien en Israël

La compagnie low cost irlandaise Ryanair, qui a annoncé 15 nouvelles liaisons entre Israël et l’Europe le mois dernier, en plus des quatre lignes qu’elle exploite déjà, a annoncé maintenant ses tarifs pour ces vols. Les nouvelles destinations comprennent Milan, Berlin, Varsovie, Karkhov et Paphos et ils risquent de chambouler le marché.

Les vols à partir d’Eilat vers Berlin, à partir de Novembre coûteront 34 €, tandis que les vols de Eilat à Varsovie coûteront 30 €. Quant aux vols à partir de l’aéroport Ben Gurion à Tel Aviv vers Milan ils coûteront seulement 43 € en prix d’appel.

Ces prix en aller simple ne comprennent pas les bagages, la nourriture ou le choix de sièges.