« Salam aleikoum », demande de pardon d’un député canadien aux « Musulmans »

Devant ses pairs de la Chambre des communes, Joël Ligthbound, le député de Louis-Hébert, le comté où est implanté le Centre culturel islamique de Québec qui a été pris pour cible dimanche dernier, a livré mercredi un discours mêlant bons sentiments et profonde dhimmitude.

Après avoir salué la mémoire des six hommes assassinés « froidement et lâchement » dont il a égrené les noms avec émotion « Khaled Belkacemi, Azzeddine Soufiane, Aboubaker Thabti, Abdelkrim Hassane, Mamadou Tanou Barry et Ibrahima Barry », en rappelant qu’ils étaient des « pères, des maris, des frères et des fils, des hommes droits, des hommes bons », le parlementaire libéral a ensuite présenté ses excuses pour « ne pas en avoir fait assez » contre les discours de haine, pour avoir observé silencieusement « leur ostracisation et leur stigmatisation ».

Il a même conclu par un « Salam Aleikoum », déclenchant une ovation générale dans la Chambre. Se disant « très touché » par les propos de son collègue, le député conservateur Gérard Deltell, le voisin de circonscription de Joël Lightbound, a insisté sur le fait que « chacun d’entre nous » devait réfléchir pour améliorer les relations entre les communautés.

