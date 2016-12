Sans gêne, Obama et Kerry vous souhaitent un « joyeux Hanoucca »

Hier, le président américain Barack Obama a souhaité aux Juifs du monde entier un Joyeux Hanoucca et a publié une déclaration au sujet des deux célébrations qu’il a données pour l’occasion…

«Je veux dire combien Michelle et moi apprécions les occasions d’avoir célébré tant de Hanoucca avec vous à la Maison Blanche … Comme beaucoup d’entre vous le savez, le nom «Hanoucca» vient du mot hébreu «dévouement»[ndlr. ah bon!]. Pour vous remercier encore une fois pour votre dévouement à notre pays, pour les progrès historiques que nous avons fait, pour la défense de la liberté religieuse aux États-Unis et dans le monde entier. »

Cette semaine, le président et la Première Dame Obama ont accueilli plus de 1 000 personnes pour participer à deux réceptions à la Maison-Blanche en l’honneur de Hanoucca. Au cours des huit dernières années, le Président a établi une tradition concernant nombre d’invitations sous les lumières de la Menorah à la Maison Blanche. Au cours de sa dernière année, le Président a invité les membres de la famille de feu le Prix Nobel Elie Wiesel et du défunt Premier ministre israélien et le Président Shimon Peres à se joindre à lui pour célébrer Hanoucca.

Le secrétaire d’État John Kerry a également tweeté ses salutations de Hanoucca.

« Heureux #Hanukkah! Que les lumières de la menorah illuminent votre maison et l’année à venir. De ma famille à la vôtre, Chag Sameach. »

La fête juive de Hanoucca commémore le réédition du 2e Temple juif à Jérusalem il y a des milliers d’années. Obama et Kerry ont clairement indiqué qu’ils considèrent la présence israélienne à Jérusalem – y compris le site du 2ème Temple juif et même une partie du mur d’expansion érigé par le roi Hérode (c’est-à-dire le mur occidental) – comme une occupation illégale!

Comment reconnaître les événements qui ont conduits les Juifs à célébrer Hanoucca et en même temps délégitimer le droit des Juifs à Jérusalem et sur des parties de la terre d’Israël?

Comme l’a dit Obama lors de la cérémonie, à travers des siècles d’exil et de persécution, les bougies de Hanoucca ont été allumées, « chaque mèche une réponse aux méchants, chaque lumière comme un signal au monde que votre foi est inextinguible. »