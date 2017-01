Sarah Litman invite tout Israël à son mariage

Sarah-Tehiya Litman, une jeune fille de 21 ans, qui a perdu son père et son frère assassinés par des terroristes arabes palestiniens vendredi, invite tout Israël à son mariage.

Sarah-Tehiya Litman, qui devait se marier à Ariel Bigel mardi, a annoncé que le mariage ne sera reporté que de neuf jours, et que la nation entière d’Israël est invitée. L’invitation est précédée de la phrase : « Ne te réjouis pas de ma chute, mon ennemi, je suis tombée mais je me suis relevée. » (Michée 7: 8).

« Ce soir, au lieu de porter ma robe de mariée, je vais m’asseoir sur le sol avec une chemise déchirée, » a déclaré Sarah. « Mais très bientôt, nous allons nous marier et nous ferons un grand et heureux mariage. Nous serons heureux comme mon père et Netanel l’ont toujours été. Nous ne serons pas mortifiés comme le voudraient les terroristes. »

« Ce sera le premier d’un million de mariages en Israël. Des multitudes de gens viendront pour nous rendre heureux, » a ajouté le couple. « Ariel est devenu un père pour ses frères et sœurs orphelins avant qu’il ne devienne un mari. Maintenant, il va remplir l’espace laissé par mon père et mon frère. Mon ange blanc a une mission difficile. »

Ariel pense que la liaison du couple est mise à l’épreuve, mais ne cesse de se renforcer à la suite de la perte. « Quand je vois la mère de Sarah-Tehiya, combien il est difficile pour elle de continuer à vivre sans son mari, je comprends ce que cela signifie d’être un mari et combien les gens ont besoin du soutien de leurs partenaires. »

La famille se dirigeait vers la maison de Kiryat Arba, où la belle-famille avait organisé le Shabbat Chatan – la célébration du sabbat pour le marié avant le mariage – vendredi dernier. Sur la route, un terroriste arabe a tiré sur la voiture qui était conduite par le frère de Sarah-Tehiya. Netanel Litman, son père, le rabbin Yaakov Litman, sont morts et son frère Dvir a été blessé.