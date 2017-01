Sarah Zouari, mon amie, repose en paix aux côtés de tes 4 filles

Sarah Zouari et ses quatre filles ‘Haya-Sim’ha, Tsiona, Tehila et Meïra ont été portées en terre lundi soir au cimetière de Guivat Shaoul à Jérusalem, entourées de centaines d’amis, de proches et même d’inconnus, émus par le drame qui a frappé les familles Cohen et Zouari ainsi que la communauté francophone d’Israël et choqué le pays. Yaël, une amie de longue date de Sarah, a fait parvenir à la Rédaction de Coolamnews, le texte suivant.

Moi qui connais Sarah depuis notre jeunesse, j’ai le devoir de prendre la parole pour crier au monde qui était cette fille hors du commun.

Ce qui caractérise d’abord Sarah, c’est sa force de caractère. Une fille forte, sure d’elle, avec un aplomb comme je n’en ai jamais rencontré de toute ma vie. Une fille qui savait se sortir de toutes les situations, qui avait une capacité à rebondir en toutes circonstances, qui savait rire de tout. Elle était d’une rare vivacité d’esprit, très belle et surtout très intelligente. Elle en était même impressionnante. J’admirais ce tempérament. Un roc, un bulldozer !

Elle était aussi bien capable de bondir, avec une répartie, sans nulle autre pareille, sur les nazillons qui croisaient son passage que de faire bouger des montagnes pour faire le bien autour d’elle. Des amis, elle en avait de partout. Elle a même eu le mérite de faire se rencontrer les gens, à tel point que beaucoup ont trouvé leur âme sœur grâce à elle. Mais le plus impressionnant, c’est que c’était naturel chez elle. Elle aimait être entourée et les gens aimaient être avec elle. C’était un pilier, celle qui rassemblait toujours tout le monde pour passer un bon moment entre amis, chanter (elle avait une voix magnifique) et surtout rire.

Son mari et elle, c’est une longue histoire d’amour, depuis la jeunesse. Les souvenirs d’eux l’un sans l’autre sont très lointains. Une famille se forme, entourée de l’amour de leurs proches et Sarah devient maman. Elle est bouleversée d’avoir un être si fragile sous sa protection, d’autant qu’elle a failli la perdre à la naissance.

La famille s’agrandit et Sarah aime inconditionnellement et naturellement ses enfants. Telle une louve avec ses petits, Sarah était une maman si aimante que parfois, elle redoutait de sortir ses enfants de peur qui leur arrive quelque chose.

Mais Sarah tombe malade. Mais elle se fait suivre et est très entourée.Le problème c’est que tout le monde la connaît. Tout le monde sait à quel point Sarah est dotée d’une force exceptionnelle. En se soignant et avec son tempérament de gagnante à toute épreuve, on est tous persuadés qu’elle va s’en sortir. Mais oui, ce n’est pas n’importe qui, c’est Sarah. Mais non. On a trop compté sur elle, et elle pas assez sur nous.

Comment une fille pareille a pu tomber sans pouvoir se relever en emportant ses enfants dans sa chute ? C’est la question qui me hante, qui hante tous ceux qui l’ont connu. Au moment où j’écris, l’enquête est en cours mais les premiers éléments nous permettent d’affirmer que ses enfants n’ont subi aucun mauvais traitement, ni traces sur le corps, ni brûlures, comme on a pu l’entendre dire ou le lire.

Sarah, mon amie, tu étais malade, comme un cancer qui te ronge le cerveau. Et ça, les gens doivent le réaliser, et moi la première. Les mentalités doivent évoluer pour prendre conscience de ce qu’est une maladie mentale et arrêter de juger. L’Homme doit comprendre qu’il n’est rien ici-bas, qu’il finira ses jours comme tout le monde, enfoui sous terre et que rien ne nous donne le droit de juger.

Comment faire confiance à des charognards dont le métier est de faire dans le sensationnel? Comment peut-on tirer des conclusions immédiates sans même avoir enquêté sur les circonstances de ce drame? Mais qui sommes-nous? Laissons l’enquête se poursuivre, cela répondra peut-être à nos interrogations.

Sarah était aussi une amoureuse d’Israël, une femme de conviction qui maintenant repose dans la paix et la sérénité aux côtés de ses enfants qu’elle aimait tant.​

Yael. L