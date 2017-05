Le satellite Franco-Israélien « Vénus « est prêt pour le lancement…..

La construction de « Vénus », le premier satellite de recherche sur l’environnement d’Israël, a été achevé, il est prêt à être lancé dans l’espace cet été. « Vénus » est un satellite qui a pour mission de surveiller la végétation sur toute la planète……Détails……..

Il a été fabriqué Israel Aerospace Industries en collaboration avec le CNES ( Centre national d’études spatiales), l’agence spatiale Française.

C’est la société Israélienne Rafael qui a fabriqué le système de propulsion du satellite.

Elbit Systems a fourni les caméras haute résolutionqui permettront au satellite de mieux surveiller la végétation de la terre et des changements sur le terrain.

« Vénus » pèse 265 kg et peut atteindre une altitude de 720 kilomètres.

Le satellite a été remis au Président du CNES, Jean-Yves Le Gall, par IAI lors d’une cérémonie officielle jeudi, en présence du ministre des Sciences et de la technologie Ofir Akunis.

…Lire la suite