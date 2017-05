Saviez-vous qu’il existe des « chercheurs palestiniens ». Par Bely

Publié dans le journal France-Soir, un article étonnant à double titre et dont ils sont à peu près les seuls à parler ! Ainsi, ce média de développer l’information que les bulles d’air dans l’eau font grossir mais plus étonnant encore et dont ils ne semblent pas mesurer l’importance, que l’on doit « pareille découverte de poids » à des chercheurs palestiniens !

« Une étude scientifique de chercheurs palestiniens a récemment révélé que le CO2 contenu dans les bouteilles d’eau pétillante pouvait être responsable de nombreux cas d’obésité », peut-on lire.

Et d’expliciter que la cause en serait « Le dioxyde de carbone présent dans cette boisson qui ouvrirait l’appétit et encouragerait même les personnes en consommant à manger jusqu’à 20% plus que la normale, une expérience faite sur 16 rats pendant 3 mois puis sur vingt sujets humains »

Ce à quoi, les principales marques de boissons gazeuses, dit encore notre média, « ont répliqué en assurant, ( au Daily Mail dimanche 14), que ces résultats n’étaient pas forcément révélateurs au vu des personnes et des rats choisis pour l’expérience. Ils ont aussi émis des doutes sur la responsabilité du CO2. »

Le pétillant d’une boisson responsable de prise du poids ou pas, voilà qui est important !

Mais révéler qu’il existe bel et bien une université palestinienne, (plus étonnant encore, en état de marche), dans une région dont la plupart des médias et gouvernements laisse à penser que ce lieu n’est que chaos et désolation, voilà qui aurait mérité le gros titre dudit article en lieu et place de celui choisi ! Comme est essentiel de divulguer le fait que cette université abriterait de nombreux chercheurs palestiniens et qu’elle aurait pignon sur une rue d’une ville qui aurait pour nom Brizeit… (En l’occurrence, petite inversion de lettres commise par le journal puisque nom réel « Birzeit » !)

Mais beaucoup plus fascinant de pouvoir constater « au vu de la photo ci-dessus », qu’il ne s’agit aucunement d’une « vue de l’esprit au conditionnel », pas plus que d’une quelconque baraque montée de bric et de broc, au toit fait de taule ondulée, mais de bâtiments construits pour durer des siècles, sis au sein d’un parc magnifique…

Ce dont le lecteur lambda ne pouvait se douter aux dires de médias encore et toujours axés sur tous ces affreux colonisateurs israéliens, asservisseurs de ces pauvres palestiniens parqués pis que des animaux dans une zone étroite et désolée !