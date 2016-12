Scandale de Noël au Raincy, entre république laïque, musulmane voilée et une juive

Un événement de Noël organisé par la Mairie du Raincy a eu lieu en début de semaine de 18h30 à 20h30. Une femme musulmane s’est présentée voilée et a été invitée à quitter les lieux ou à ôter son voile.

La Mairie a dénoncé le port d’un signe ostentatoire au sein d’une institution laïque. Alors qu’elle quittait les lieux, c’est une femme de confession juive qui lui explique qu’elle doit au contraire « défendre ses droits ». Pour la seconde fois, la même employée du cabinet du maire revient à la charge : “faut sortir, vous ne pouvez pas rester ici !”

La femme voilée refuse et exige un texte de loi justifiant une telle éviction, auquel cas elle accepterait de sortir. C’est alors le maire en personne, Jean-Michel Genestier, qui se déplace.

“Le Maire vient me voir avant de quitter la salle, me demandant si « Ça va ? ». Je lui réponds « Oui ça va mais bon… » quand il me coupe la parole et me dit « C’est un signe ostentatoire, on fait du mieux pour faire respecter les lois, c’est pour le bien de la République ! ». Le CCIF pourrait en faire un procès dans les semaines qui viennent.