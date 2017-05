Depuis quelques années, la scène gastronomique israélienne s’installe à Paris, plusieurs restaurants sont déjà un succès dans la capitale culinaire, par exemple :

Le Miznon : Inspire par la philosophie culinaire et les recettes du célèbre chef israélien, Eyal Shani, le Miznon est la version parisienne de la fameuse chaine de restaurent qui fait le bonheur des habitants de Tel-Aviv depuis longtemps et celui des parisiens depuis 4 ans (Time Out).

Tavlin : Signifie épices en hébreu, offre lui une cuisine authentique. Né en Israël, le chef, Kobi Villot-Malka, a été formé chez Alain Ducasse et propose une cuisine familiale, généreuse qui mélange des inspirations d’Israël et du Maroc (SortirParis.com).