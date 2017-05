Un scientifique israélo-américain fait rimer précision et irrigation dans le désert

Dans le désert du Néguev, en Israël, un scientifique a réalisé l’impossible. Daniel Hillel a trouvé le moyen d’irriguer des cultures dans les régions arides, d’abord au Moyen-Orient, puis dans le reste du monde…….

Daniel Hillel a développé la « micro-irrigation », un système d’arrosage au goutte-à-goutte qui apporte seulement assez d’eau pour conserver l’humidité optimale des sols – tous les jours, tout au long de la journée. Cette méthode se distingue de l’irrigation traditionnelle qui, elle, détrempe la terre à intervalles réguliers et nécessite beaucoup plus d’eau.

« Je ne peux pas dire que j’ai inventé cette méthode, mais j’ai participé très activement aux premières phases de sa mise au point et au développement du principe qui la sous-tend », a précisé Daniel Hillel.

Né à Los Angeles mais ayant grandi en Israël, il alterne les séjours aux États-Unis et en Israël.

Les pénuries d’eau sont un fléau pour les agriculteurs du monde entier. Daniel Hillel s’est rendu dans des douzaines de pays pour faire connaître son système.

La planète devrait compter 9 milliards d’habitants en 2050, soit une augmentation de 30 % par rapport à la population actuelle. Il faudra donc que la production agricole augmente considérablement.

La micro-irrigation est une solution possible, puisqu’elle permet de réduire énormément la quantité d’eau nécessaire et d’augmenter les rendements.