Se souvenir des Juifs qui ont combattu pour sauver d’autres Juifs

Parmi les dizaines de manifestations commémoratives qui ont lieu aujourd’hui, se tient une cérémonie unique dans la forêt du Martyr à la périphérie de la capitale, organisée conjointement par le B’nai B’rith World Center à Jérusalem et le Keren Kayemeth LeIsrael (KKL).

L’événement – qui se déroule désormais depuis la 13e année consécutive – est le seul consacré exclusivement à commémorer l’héroïsme des Juifs qui ont sauvé leurs compatriotes juifs pendant les années de tourmente en Europe. Quelque 200 cadets de la patrouille frontalière – qui forment une garde d’honneur – et 200 élèves du secondaire participent à la cérémonie avec des sauveteurs et des survivants juifs.