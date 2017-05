Le secrétaire général de l’ONU appelle le Hezbollah à déposer les armes

Dans son dernier rapport sur l’application de la 1559, présenté jeudi dernier au Conseil de sécurité de l’ONU, Antoniò Guterres s’est dit inquiet des moyens militaires « imposants et sophistiqués » du Hezbollah et a demandé au Liban de réaffirmer sa volonté de mettre en œuvre la politique de dissociation. Guterres avait également appelé les « pays qui entretiennent des liens étroits avec le Hezbollah à encourager celui-ci à déposer les armes et à devenir un parti politique exclusivement civil ».