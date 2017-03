Seif Al Islam Kadhafi remis en liberté

Le deuxième fis de l’ancien dirigeant libyen Mouammar al-Kadhafi, Seif Al Islam, a été libéré et se trouve toujours au pays, a annoncé un haut-officier de la région de Zantane le général Al-Ajami al-Atiri. Selon cet officier qui appartient à l’armée du général Khalifat Haftar, lequel a prêté allégeance au Parlement de Tobrouk, Seif Al-Islam qui avait été condamné par le TPI pour crime de guerre a été grâcié par l’amnistie décrétée par le gouvernement de Tobrouk. Selon lui, il jouit toujours d’une grande popularité et pourrait jouer un rôle politique au pays. Sa libération intervient à un moment où la situation politique et militaire est bloquée. Des médias ont indiqué qu’il doit sa vie sauve à son argent. Il aurait distribué la somme d’1 milliard de $ donné aux chefs de guerre de la puissante tribu des Zantane qui le séquestrait depuis 2011 et refusait de le livrer.