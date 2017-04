Le Sénat américain prévient l’ONU au sujet d’Israël

Pour prévenir la discrimination contre Israël à l’ONU, tous les 100 sénateurs américains ont signé une lettre demandant au Secrétaire général de mener un changement fondamental concernant les différent organes de l’organisation envers Israël.

Tous les 100 membres du Sénat américain ont signé une lettre destinée au Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dénoncant les positions anti-israéliennes de l’organisation. La lettre déclare que les Etats-Unis sont les plus importants contributeurs de l’ONU et enjoint son destinataire à modifier l’attitude non égalitaire envers Israël de l’ONU, en particulier sur les droits de l’homme. « Nous exigeons de veiller à ce qu’Israël ne soit pas traité différemment des autres États membres de l’ONU. En tant que principaux fondateurs de l’Organisation des Nations Unies et plus grands contributeurs, nous devons insister sur la réforme urgente inhérent à cette question « , ont écrit les sénateurs. Ils ont ajouté: « Nous sommes profondément attachés à la direction internationale et à promouvoir le respect des droits de l’homme, et par conséquent, la conduite hostile du Conseil des droits de l’homme et d’autres organes de l’ONU envers Israël, n’est pas acceptable pour nous. »

Les sénateurs ont appelé à changer l’ordre du jour de la réunion ordinaire du HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), qui sert de forum pour la condamnation régulière d’Israël. Ils ont également évoqué la nécessité de changer les règles utilisées pour déterminer les membres de la Commission, et d’élargir le nombre de pays participant aux discussions.

C’est donc un changement profond qui est exigé ici par une partie de l’administration américaine afin d’agir pour Israël, exprimé largement dans l’Organisation des Nations Unies par l’ambassadrice américaine Nikki Haley. En partie grâce à la pression des États-Unis, Guterres avait mis en veilleuse la publication d’un rapport de l’ONU affirmant qu’Israël appliquait une politique d ‘ « apartheid » contre les Palestiniens. Les sénateurs ont également écrit: « …nous nous tiendrons alors à vos côtés pour éliminer les pressions anti-Israël dans l’organisation et dans la lutte contre l’antisémitisme sous toutes ses formes ».