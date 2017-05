La série Israélienne Betipul (בטיפול – En traitement) va être adaptée en France pour Arte !

Les réalisateurs du film « intouchables », Eric Toledano et Olivier Nakache, ont décidé d’adapter la série Israélienne Betipul à la télévision Française et notamment pour la chaîne Arte…..Détails……..

Cette série a été diffusée en Israël entre 2005 et 2008 et elle a connue un énorme succés, à tel point que la série a déjà été adaptée à la télévision dans 16 pays (dont les Etats-Unis, In treatment, la Russie, le Japon, le Portugal…..), la France sera donc le 17ème.

La série montre en détails les relations entre cinq patients et leur thérapeute, Reuven Dagan, ainsi que la thérapie de celui-ci chez son mentor, alors que sa vie privée tombe en morceaux.

