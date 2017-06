Sinaï : les Bédouins accusent le Hamas de collaborer avec Daesh©

Les tensions entre les Bédouins du Sinaï et le Wilayat de l’Etat Islamique dans le Sinaï n’ont fait que poursuivre leur escalade à la suite du kidnapping de 4 Bédouins par Daesh dans la zone de Rafah, le 22 mai 2017, leur décapitation et le renvoi de leurs corps sur le territoire bédouin dans la zone au sud de Rafah, de façon à ce que leurs co-religionnaires Bédouins puissent les voir.

Les problèmes entre les Bédouins dt Daesh ont débuté en avril 2017, quand les membres de Daesh se sont affrontés à la tribu Tarabin, la plus importante tribu du Sinaï, à propos de ses opérations de contrebande vers la Bande de Gaza, qui représente la principale source de revenus pour la tribu.

Daesh a frappé les routes de la contrebande de la tribu Tarabin vers la Bande de Gaza. Daesh faisait objection à cette contrebande de cigarettes vers la Bande de Gaza sur l’argument que c’était contraire à la chari’a, la loi islamique et Daesh a même fait sauter un des camions de la Tribu Tarabin qui fournissait des cigarettes d’Egypte par les tunnels de la Bande de Gaza.

Cette escalade a pour conséquences des meurtres et des kidnappings des deux côtés. La Tribu Tarabin a plus tard, rejoint l’armée égyptienne, qui lui a fourni des armes et même a réussi à mobiliser d’autres tribus contre Daesh.