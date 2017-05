Solidarité avec les coptes égyptiens massacrés : historique, la mairie de Tel-Aviv s’illumine aux couleurs de l’Egypte

La façade de la mairie de Tel-Aviv a été illuminée samedi soir aux couleurs de l’Égypte en solidarité avec les coptes égyptiens victimes vendredi d’une nouvelle attaque terroriste qui a fait 29 victimes, dont de nombreux enfants. Il s’agit de la première fois qu’un drapeau d’un pays arabe s’affiche sur la façade de la mairie

Tonight we light up the @TelAviv Municipality with the flag of #Egypt. Those seeking peace will not rest until such horrific acts will end. pic.twitter.com/ym2yiRZClz

— Mayor of Tel Aviv (@MayorOfTelAviv) 27 mai 2017