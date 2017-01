Solution contre la délinquance galopante à Marseille: la légalisation du cannabis

Dans une tribune parue dans « Le JDD », cent cinquante Marseillais, dont les députés socialistes Patrick Mennucci et Marie-Arlette Carlotti, insistent sur les ravages causés par le trafic dans une ville meurtrie par les règlements de comptes : politiques, médecins, enseignants, magistrats et policiers. A leurs yeux, l’interdiction est un «échec». Ils plaident pour une «légalisation contrôlée» du cannabis.

Parmi eux le député PS Patrick Mennucci qui dénonce la dangerosité « sans commune mesure » du tabac et de l’alcool « qui sont elles des drogues licites. »

« Marseille souffre des dommages causés par la prohibition du cannabis. Nous voulons porter le changement et appeler à une politique plus efficace et plus humaine. C’est pourquoi nous lançons de Marseille cet appel à la France, pour que, dans la période électorale qui arrive, le débat sur la légalisation du cannabis soit ouvert. »

«Elle est directement responsable [dans la cité phocéenne] de réseaux, de trafics très organisés, qui brassent des sommes considérables et gangrènent de nombreux quartiers. Les règlements de comptes (…) sont très majoritairement liés au trafic. »

Le Ministre de l’Intérieur M. Le Roux, s’est déclaré opposé à cette initiative.