Solution cyborg pour l’épilepsie, la dépression ou même Parkinson. Par Bely

La machine sait faire. Pourquoi pas nous ? Un exemple entre mille. Traduire immédiatement quelque texte que ce soit dans n’importe quelle langue. Nous tous qui avons tant de peine à apprendre l’hébreu, la langue de nos Pères pouvons comprendre par expérience, de quoi il est question : mettre en place sans aucune difficulté ni douleurs dans un petit coin de notre cerveau, une puce multi-langues et problème réglé pour tous. Et la tour de Babel !

Lui n’a peur de rien !

Lui, c’est Elon Musk, le patron de Tesla et Space X, chef d’entreprise juif américain, régulièrement en Israël et dont CoolAmNews a déjà vanté les mérites il y a quelques mois.

Ce jour notre professeur un peu fou, « s’attaque aux limites cérébrales en connectant le cerveau à la puissance de la machine. De quoi faire face aux développements massifs de l’intelligence artificielle assure le visionnaire. »

Visionnaire que l’on espère pouvoir suivre jusqu’au bout de ses rêves car au-delà des jeux possibles, au-delà des conversations multiples enfin perçues sans problème, se profilent des applications combien plus importantes : lutter avec totale réussite contre l’épilepsie, la dépression ou même la maladie de Parkinson….

« Ainsi ce dispositif permettrait de véritablement donner des outils à l’homme pour faire jeu égal avec la puissance de l’intelligence artificielle… Même si la toute-puissance de l’IA est une des craintes d’Elon Musk, comme de bon nombre de scientifiques.

« Si vous ne pouvez battre la machine, le mieux est d’en devenir une » , disait-il récemment .

Et de poursuivre : « La limitation fondamentale, c’est l’entrée-sortie. Nous sommes déjà des cyborgs, c’est-à-dire que nous avons une version partiale ou numérique de nous-mêmes dans nos mails, nos réseaux sociaux et les autres activités que l’on fait, et nous avons à la base des super-pouvoirs avec nos ordinateurs, nos smartphones et leurs applications ». Le problème reste donc la lenteur avec laquelle nous manipulons ces dispositifs. « Les interfaces (doigts ou voix) sont très lentes » expliquait-il récemment

Ceci-dit, même si selon le « Wall Street Journal », l’on peut estimer que cette idée de cordon neuronal avait déjà été évoquée par Elon Musk l’an passé, à contrario de ce précédent jugement, une des forces du milliardaire est de mettre à exécution ses initiatives très très rapidement.

A peine créée l’été dernier, Neuralink est déjà définie comme une entreprise médicale et trois chercheurs y travaillent aujourd’hui avec d’autant plus d’ardeur que le laboratoire de recherche du Ministère Américain de la Défense, a récemment proposé 60 millions de dollars sur 4 ans dans le but de développer une interface qui pourrait être implantée dans le cerveau…