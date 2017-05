La solution israélienne pour obtenir de l’eau potable

Obtenir de l’eau douce potable et propre, à tout moment est la préoccupation majeure d’une bonne partie de la population mondiale. Le président Shimmy Zimels de SunDwater basée à Jérusalem : «… Ces gens passent la grande majorité de leur temps à la recherche de l’eau,… ils gaspillent leur temps dans ce genre de quête, alors qu’ils pourraient investir ce temps dans la construction d’un avenir meilleur pour leurs familles… » – Le système qui est opérationnel dans l’Arava consiste en un pompage d’une source d’eau contaminée, à travers un tuyau dans la partie supérieure d’une antenne parabolique, qui suit le soleil tout au long de la journée. Ces rayons sont concentrés pour chauffer une chaudière qui se trouve dans le centre du réceptacle. La chaudière chauffe la source contaminée, l’eau s’évapore, laissant les polluants derrière. Poussée hors de la chaudière sous pression en système fermé, la vapeur est ensuite condensée, puis restituée en une eau propre et pure. Une console de contrôle gère l’ensemble du processus et collecte des données via un accès à distance. Coûtant 16 000 $, le système est en mesure de générer environ 300/400 litres d’eau par jour.