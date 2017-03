Sombre regard sur la jeunesse musulmane de France: 32% ne condamnent pas le meurtre de Juifs

Le Figaro révèle qu’une étude du CNRS focalisant sur 21 lycées dits « populaires » a donné lieu à des résultats détonants. Comment les jeunes sondés ont-ils perçu les attentats de 2015? Ils sont 32 % à ne pas condamner totalement les attentats contre Charlie et l’Hyper Cacher, contre 10 % dans l’échantillon témoin représentatif de l’ensemble de la population .

Voler un scooter, tricher, conduire sans permis, dealer, affronter la police… Des comportements déviants acceptés par 33 % des musulmans, 20 % des chrétiens et 22 % des sans-religion. Parmi les lycéens cumulant cette tolérance de la violence et l’adhésion à des idées religieuses radicales, 70 % ne condamnent pas les auteurs des attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher. Ils sont 44 % à penser qu’il est acceptable, «dans certains cas dans la société actuelle», «de combattre les armes à la main pour sa religion».