Sondage : Le Pen toujours en tête, Macron en légère baisse, Melenchon remonte

Marine Le Pen et Emmanuel Macron restent largement en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle, malgé une légère baisse pour le second. Jean-Luc Mélenchon talonne désormais François Fillon pour la troisième place, selon un sondage Ifop-Fiducial diffusé mercredi. Avec 25 % (- 0,5) d’intentions de vote, la candidate du Front national est au coude-à-coude avec le candidat d’En marche !, à 24,5 % (- 1,5). François Fillon réduit légèrement l’écart à 18 % (+ 0,5), mais reste loin derrière le duo de tête et se voit contester la troisième place par Jean-Luc Mélenchon, le seul en réel progrès sur une semaine, à 16 % (+ 2), selon cette enquête pour Paris Match, Cnews et Sud Radio.