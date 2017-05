Sondage : Macron perd du terrain

Emmanuel Macron serait élu dimanche au second tour de la présidentielle, mais l’écart se resserre entre Marine Le Pen et le candidat d’En Marche!, qui perd cinq points en huit jours dans les intentions de vote, selon un sondage Elabe publié aujourd’hui. Avec 59% des voix, Emmanuel Macron l’emporterait encore largement face à la candidate du Front national, qui obtiendrait 41% des voix, en hausse de cinq points depuis le 24 avril, lendemain du premier tour, selon cette enquête réalisée pour l’Express et BFM TV.