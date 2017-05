Sondage : même les Arabes israéliens sont fiers de leur pays !

C’est un sondage réalisé à la veille de la fête d’indépendance qui le dit : la majorité des Arabes israéliens sont fiers de vivre en Israël, s’identifiant à l’État et à ses défis, étant même parfois plus en accord avec les politiques qui y sont menées que leurs concitoyens juifs.

L’enquête, réalisée par le Centre Guttman et l’Institut de la démocratie à l’Université de Tel Aviv, indique que les Juifs israéliens et les Arabes sont fiers de leur pays, à 86,1% pour les premiers et 51,1% pour les seconds. À l’inverse, 13% des Juifs israéliens et 39,9% des Arabes ne se sentent pas fiers.

Dans une large mesure, 82% des Juifs, soit plus des quatre cinquièmes, conjointement à 57,5% des Arabes, s’identifient à l’État d’Israël et à ses problèmes, contre respectivement 2,5% et 21,9% qui ne s’y reconnaissent pas. 66% des Arabes israéliens, soit près des deux tiers, ont estimé que la situation y était bonne, opinion partagée par 43,9% de leurs concitoyens juifs.

74% des Juifs et 56,7% des Arabes ont également déclaré que leur situation personnelle était satisfaisante, contre seulement 1,3% des Juifs et 7,9% d’Arabes affirmant l’inverse. Ainsi, la grande majorité des citoyens juifs et arabes se révèlent être optimistes quant à l’avenir, 73,4%, près des trois quarts, pour les premiers et 60,8% pour les seconds.

Point intéressant, alors que seulement 18,6% des Juifs ont déclaré qu’Israël était en mesure de réduire les écarts sociaux, 49,3% des Arabes israéliens ont reconnu que l’État atteignait ses objectifs en la matière. Aussi, près des trois quarts (74,5%) des Arabes ont déclaré que le gouvernement faisait un bon travail en maintenant une stabilité économique, partageant le même avis que 59,8% des Juifs. Dans cette droite ligne, près de la moitié (45,9%) des Arabes ont déclaré qu’Israël était attentif aux aspirations des citoyens, pour seulement 22,1% des Juifs.

Katja Epelbaum