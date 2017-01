Sondage :que pensent les Américains d’Obama ?

Un sondage effectué par Associated Press-NORC Centre for Public Affairs après les élections de 2016, relève que les deux tiers des Américains croient que Barack Obama n’a pas tenu ses promesses. 44 % estiment qu’il a essayé de faire de son mieux mais a échoué, plus de 22 % ont déclaré qu’il n’avait pas du tout tenu ses promesses et 32 % ont noté que M. Obama avait fait ce qu’il avait promis.