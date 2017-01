Sondage : quelle personnalité politique pourrait remplacer Netanyahou ?

Un sondage publié par le Jérusalem Post, indique que la plupart des personnes interrogées considèrent le leader du parti «Yesh Atid» comme le candidat le plus approprié pour le poste de Premier ministre en cas de démission de Benyamin Netanyahou. Selon l’enquête menée par l’institut Rafi Smith, parmi plus de 500 citoyens juifs d’Israël, 19% aimeraient voir Yaïr Lapid au poste de Premier ministre, Naftali Bennett (13%), Gideon Saar (10%), Moshé Yaalon (8%), Avigdor Lieberman (7%) et le chef de l’opposition Isaac Herzog (4,5%).