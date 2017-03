Sondage : Trump ne s’opposera pas à la construction dans les localités juives

Selon un sondage de l’institut israélien pour la démocratie de l’Université de Tel-Aviv, 55% des juifs et 77% des arabes israéliens estimes que Trump ne s’opposera pas à la construction dans les localités juives de Judée-Samarie. 61% des juifs et 87% des arabes israéliens estiment en outre, que Trump n’imposera pas un accord non souhaité par Israël avec les Palestiniens.