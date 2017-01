SOS racisme attaque un Juif spécialiste de la shoah pour « islamophobie »

Le spécialiste de l’Histoire de la Shoah, de l’antisémitisme et des mondes juifs contemporains, Georges Bensoussan est rédacteur en chef de la Revue d’Histoire de la Shoah et responsable éditorial au Mémorial de la Shoah. Il va être traîné devant les tribunaux par SOS racisme pour « islamophobie »…

L’association créée par Julien Dray explique: « dans quelques jours, nous serons au tribunal face à Georges Bensoussan. Dans l’émission Répliques diffusée le 10 octobre 2015 sur France Culture, l’historien avait soutenu, à l’issue d’un raisonnement qui se voulait construit et rationnel, que « dans les familles arabes, en France, et tout le monde le sait mais personne ne veut le dire, l’antisémitisme, on le tète avec le lait de la mère* ». Il avait également prononcé une phrase au sens tout aussi lourd: « Aujourd’hui, nous sommes en présence d’un autre peuple au sein de la nation française qui fait régresser un certain nombre de valeurs démocratiques ». Georges Bensoussan faisait référence à un peuple arabe qui phagocyterait la nation française. Cette sortie valut à la station une « mise en garde » du CSA. Après signalement, le Parquet, estimant que ces propos étaient de nature à alimenter la haine et le racisme, a décidé de poursuivre Georges Bensoussan. SOS Racisme a décidé de se porter partie civile au procès. »