Souffler dans un hôtel après l’accouchement

La tendance à l’européenne se généralise chez les jeunes mères : s’installer pour quelques heures avec leur enfant (au minimum 12 heures) dans un hôtel dédié aux jeunes accouchées. Il en existe actuellement quatre en Israël : à Tel-Aviv, Jérusalem, Rishon LeZion et Ramat Gan. Ils sont tous les quatre directement rattachés à des hôpitaux et certains sont reliés aux bâtiments hospitaliers par des couloirs et des passerelles. Les jeunes mères sont non seulement suivies et soignées dans ces établissements (check-up, conseils professionnels sur les techniques d’allaitement ou sur les premiers secours à prodiguer en cas de besoin) mais elles peuvent aussi laisser leur enfant pendant un petit moment dans une station spéciale afin de se reposer. Les services de consultation sont très appréciés car, contrairement à l’Allemagne et à la France, il n’existe pas en Israël de service de sages-femmes aidant les jeunes mères après l’accouchement. Ces hôtels de luxe ont un prix : entre 211 et 423 dollars la nuit. A noter toutefois que la plupart des caisses maladie remboursent tout ou partie de la somme.