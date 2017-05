Souveraineté israélienne sur le plateau du Golan : c’est le moment !

Dans un contexte sécuritaire très tendu à la frontière syrienne du Golan, le ministre israélien du Renseignement Israël Katz a appelé les États-Unis à se positionner officiellement quant à la souveraineté israélienne sur le Golan.

S’exprimant à New York lors d’une conférence organisée par le Jérusalem Post, Israël Katz a déclaré que le Golan est une « partie indivisible de l’État d’Israël ». Il a ainsi énoncé un plan en cinq points justifiant l’inquiétude croissante des israéliens face à la menace représentée par l’Iran, le Hezbollah et d’autres groupes terroristes dans la région.

Selon ce plan, les États-Unis et Israël devraient s’opposer à une « présence militaire iranienne permanente en Syrie et au Liban ». Une opposition qui serait fondée sur des sanctions punissables contre l’Iran « jusqu’à ce qu’il cesse de soutenir le Hezbollah et d’autres organisations terroristes ».

« C’est la pièce manquante de l’accord nucléaire (juillet 2015) signé avec l’Iran qui doit être arrêté en tant que plus grand partisan au monde du terrorisme » a déclaré Katz appelant également à des sanctions « paralysantes » à l’encontre du Hezbollah, afin d’éviter l’usage « d’une force écrasante à l’avenir au Liban ».

Selon le ministre israélien du Renseignement, une coopération israélo-américaine s’avère nécessaire afin de « bloquer la continuité territoriale de l’Iran et de la Syrie respectivement en Irak et au Liban». Malgré les tentatives internationales actuelles de normalisation politique en Syrie, « il n’y aura pas de stabilité tant que l’Iran ne sera pas repoussé et que les transferts d’armes seront arrêtés » a martelé Katz.

katja Ebelbaum