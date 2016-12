Statistiquement, vous ne serez que 1,2% à réagir à cet article

2 JOURS PAR AN, SEULEMENT.

Le sujet, même s’il est plus qu’important, ne fait les titres des journaux et des médias électroniques que deux jours par an. Au grand maximum. Dans ce domaine, on préfère passer très vite à autre chose. Est-ce la gêne de ne pas faire assez? Est-ce l’indifférence ?

L’Etat d’Israël est un miracle. Ceux qui y vivent vous le confirmeront. L’agriculture avancée, le High-Tech, la sécurité. Il y fait bon vivre. Nous sommes bien placés aussi dans plusieurs domaines dans l’OCDE. La santé économique de l’état est au beau fixe. Et pourtant…

Malgré certains efforts, malgré le savoir de nos professeurs en économie, nous sommes un million sept cent mille personnes à vivre sous le seuil de pauvreté, seuil lui-même fixé par les institutions gouvernementales.

Nous sommes 1 700 000 à ne pas pouvoir s’habiller correctement, à ne pas manger correctement, à envoyer nos enfants sans goûters ou sandwichs à l’école. Nous sommes des adultes parmi ces 1 700 000 à ne pas pouvoir se payer des soins dentaires, à ne pas pouvoir offrir un cartable à nos enfants à la rentrée, à être incapables de payer les frais scolaires.

Il faut savoir que 67% des adultes parmi ces 1700000 travaillent!

Dans cette situation, les associations caritatives font en partie le travail du gouvernement.

L’association Hai Bahem œuvre dans ces domaines de Hessed, d’aide aux démunis.

Ses activités englobent les paniers alimentaires, vêtements, chaussures, goûters aux écoliers, cartables et affaires scolaires à la rentrée, paires de lunettes de vue et plus encore.

Urgent: ces jours ci l’association organise un envoi de France vers Israël.

Suite à une collecte, l’association Hai Bahem prévoie l’envoi d’un container de 11 tonnes de vêtements à partir de Paris.

Le cout total de l’envoi et réception (transports terrestres France et Israël, transport maritime et douanes) est de 5200 Euros.

Nous sollicitons urgemment votre aide dans ce projet.

Il y a quelques 1200 familles qui profiteront de ces vêtements.

Les dons sont reconnus par les impôts en France (66% de retour) et en Israël (35%).

PAYPAL – www.haibahem.org – page sécurisée

Nous avons besoin de votre aide aujourd’hui.

Merci, Haim Bismuth, directeur.