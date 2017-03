Statistiques des services de sécurité générale – Février 2017

Selon les statistiques des services israéliens de sécurité générale, en Février 2017, le nombre d’attaques terroristes était similaire à celui de Janvier 2017. 97 attaques ont été commises : 82 en Judée-Samarie (le même nombre qu’en Janvier 2017), 14 à Jérusalem (16 en janvier) et une à Petah Tikva. La plupart des attaques (86 sur 97) ont impliqué des cocktails Molotov, dont 12 à Jérusalem. Huit attaques ont impliqué des engins piégés, deux attaques étaient des fusillades (une en territoire israélien) et une, une attaque à la voiture bélier. Quatorze Israéliens ont été blessés, dont neuf civils (sept dans l’attaque de Petah Tikva) et cinq membres des forces de sécurité israéliennes (Note : le nombre d’attaques ne comprend pas les dizaines de cas de tirs de pierres).