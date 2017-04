Steam : quand des islamistes et des néo-nazis discutent en ligne sur le meurtre de juifs

Sur la plateforme de jeux du réseau mondial Steam, comptant près de 100 millions d’utilisateurs, y compris un grand nombre d’enfants, environ 11 903 utilisateurs se servent du nom d’Adolf Hitler, 3611 utilisateurs se font appeler Oussama ben Laden, et d’innombrables autres ont adopté des noms de réseau antisémites soutenant à priori le terrorisme et le génocide. La recherche de noms contenant les mots « Nazi », « Juden » et d’autres termes similaires renvoient également à des milliers et des milliers de profils antisémites.

Malgré le code de conduite en ligne de la plate-forme, Steam, qui interdit aux utilisateurs de prendre des mesures constituant toute forme d’«l’intimidation» ou de «harcèlement» d’autres utilisateurs, et qui requiert que les utilisateurs ne fassent rien qui «empêcherait tout autre utilisateur d’utiliser et de profiter de la plate-forme de Steam», il semble que la haine antisémite soit fréquente sur cette plate-forme, et des islamistes et des néo-nazis y débattent même de quoi aurait l’air le meurtre de juifs dans la vie réelle.

Steam

La plate-forme de Steam appartient à la société Valve Corporation. Littéralement, elle propose une aire de jeux en ligne où des enfants passent des heures d’interaction entre eux et… entre eux et des antisémites virulents. Il est facile de trouver des preuves d’antisémitisme sur la plate-forme de Steam, et si nous pouvons trouver autant de preuves aussi facilement, il n’y a aucune raison pour que les inspecteurs des activités en ligne de la société Valve n’en soient pas capables. Il faut boycotter ces utilisateurs antisémites.

Vous pourriez avoir l’intention de contacter le PDG de la société Valve, Gabe Newell sur l’adresse mail gaben@valvesoftware.com, pour lui demander pourquoi Steam est tellement infectée par de virulents antisémites.