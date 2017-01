Sur les 100 salaires les plus élevés en Israël, 97 sont médecins!

Le rapport annuel sur les salaires de la fonction publique révèle que 97 médecins figurent parmi les 100 salaires les plus élevés d’Israël. En tête du classement, un gynécologue avec une paie mensuelle de 127 888 shekels devançant 96 autres médecins excepté un, travaillant pour la caisse maladie Klalit, la plus importante du pays.

Les 100 salaires les plus élevés de la fonction publique dépassent tous la somme de 100 000 shekels brut par mois, deux responsables des industries militaires et un directeur d’une caisse de maladie se classant dans les 100 premiers, dont 97 hommes.

Pour la première fois, les salaires des chefs du Mossad et du Shin Bet ont été publiés, le patron du Mossad gagnant 84 000 shekels par mois et celui du Shin Bet, 82 000. Le chef d’état-major de Tsahal touche 85,6 mille shekels par mois et le commandant de la police 89,3 mille shekels. La liste comprend plus de 6000 postes de fonctionnaires gagnant plus de 52 000 shekels par mois.