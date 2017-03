Syrie : le gouvernement américain cherche à augmenter la coopération et coordination avec la Russie

Selon le lieutenant-général Jeffrey Harrigian, le commandant de l’US Air Force au Moyen-Orient, le gouvernement américain cherche à augmenter la coopération et coordination avec la Russie en ce qui concerne les frappes en Syrie. Harrigian a déclaré que les avions américains ont dû à plus d’une occasion dévier de leur itinéraire en croisant des avions russes (The Washington Post, 23 février 2017). Le général Herbert J. Carlisle, commandant de l’armée de l’air américaine, a également déclaré que le dialogue entre les parties devrait être amélioré, car la situation deviendra plus complexe alors que les forces de la coalition exercent une plus grande pression sur l’Etat islamique et reprennent plus de territoires de l’organisation.