Syrie : l’Iran tente de créer une voie d’accès avec le Liban avant l’arrivée des Américains

Selon le renseignement américain et plusieurs sources en Syrie, les Iraniens sont convaincus que les Etats-Unis vont lancer une offensive terrestre en Syrie très prochainement. En conséquence, le chef des forces combattantes iraniennes en Syrie, Kassem Suleimani, ordonne d’orienter ses forces vers les zones contrôlées par l’EI afin de les conquérir avant l’arrivée escomptée des Américains. L’objectif iranien est de garantir une voie d’accès directe entre l’Iran et le Liban afin de permettre l’approvisionnement en armes et en matériel du Hezbollah.