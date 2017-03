Syrie : pourparlers de paix fixés au 23 mars

Le gouvernement syrien et les groupes d’opposition sont invités à reprendre les pourparlers de paix sous l’égide de l’ONU à Genève le 23 mars, a annoncé ce mercredi l’émissaire spécial des Nations unies pour la Syrie. Staffan de Mistura a révélé cette date après avoir présenté au Conseil de sécurité les résultats des dernières discussions difficiles qui se sont achevées vendredi en Suisse sans parvenir à mettre un terme à une guerre qui a fait plus de 310.000 morts et des millions de réfugiés en six ans.