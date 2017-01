Tapis rouge pour des prédicateurs antisémites à Roubaix

Le 4 février, la mosquée Bilal de Roubaix a programmé une « rencontre spirituelle » dont l’invité de marque est Hani Ramadan. Le prédicateur suisse traîne derrière lui une réputation encore plus sulfureuse que son petit frère Tariq pour cause de son antisémitisme, de son antisionisme et de sa misogynie.

Le Suisse doit partager l’affiche de cette conférence avec Éric Younous. Ce dernier, musulman converti, est connu pour avoir qualifié le Chabbat de « punition qu’a infligée Allah aux Juifs ». Début 2015, lors d’un prêche, il vouait à l’enfer la femme occidentale, dont « la liberté est de se balader à moitié nue dans les rues et de n’être qu’un objet de tentation » rapporte la Voix du Nord.