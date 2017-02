Tel-Aviv : 1ère du Top 4 des réservations été 2017 au départ de Paris selon SWISS. Par Bely

Rien ne vaut l’annonce de la moindre bonne nouvelle pour éclairer un quotidien trop souvent tristounet à plus d’un titre et se rassurer quant à l’avenir… Ainsi la publication de la SWISS, (Swiss International Air Lines), prend toute sa valeur même si chacun est bien conscient que cela ne changera pas la face du monde.

N’empêche, il est plaisant de constater que malgré toutes les campagnes de dénigrement systématique menées par l’Europe qui dénonce à tout va ce si petit pays, ce soit Tel-Aviv qui arrive en tête des quatre destinations les plus réservées au départ de la France sur l’ensemble des lignes de SWISS pour l’été 2017 !

Et la qualité des trois autres villes concurrentes (Bangkok, Singapour et San Francisco) ajoute encore s’il était nécessaire à la valeur de cette victoire.

Publicité gratuite pour chacune des villes, la publication en question se présente sous une forme et en des termes que n’aurait pas renié le plus huppé des catalogues de tour opérateur ! Sans se sentir obligé d’en copier-coller la totalité, ce serait trop dommage de se priver du plaisir de prendre connaissance du paragraphe qui concerne Tel-Aviv :

« A la première marche du podium des réservations faites sur les lignes de Swiss international Air Lines : Tel Aviv ! Jeune, branchée et festive, cette ville tient toutes ses promesses.Tel Aviv est bouillonnante de vie et de culture : marchés aux puces, musées d’art moderne, plages, innombrables bars et boites de nuits… Plurielle, la deuxième ville d’Israël comble toutes les envies » .

Qui dit mieux ?